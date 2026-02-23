Polizeirapport

57-jähriger Italiener nach Tauchunfall im Luganersee gestorben

Der am Sonntag bei einem Tauchgang im Luganersee lebensgefährlich verletzte Mann ist verstorben. Die teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag mit.

Der 57-jährige Mann war am Sonntag bei einem Tauchgang bei Riva San Vitale TI in Schwierigkeiten geraten. Seine Tauchbegleiter brachten ihn an Land, bevor er in einem lebensgefährlichen Zustand in ein Spital geflogen wurde. Der Mann war in einer Gruppe von vier Tauchern unterwegs gewesen. (sda)