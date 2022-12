Ist rund 60 Meter im Schnee gerutscht: Eine 15-Jährige mit ihrem «30er-Jeep». Bild: kapo sz

Polizeirapport

15-Jährige rutscht im Schnee: Jugendliche stürzt mit Jeep in Schwyz in Bachbett

Eine 15-jährige Jugendliche ist mit einem landwirtschaftlichen Jeep am Samstagnachmittag in Schwyz in ein Bachbett gestürzt. Sie war auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Strasse abgekommen und rund 60 Meter einen Abhang hinunter gerutscht.

Das Fahrzeug sei dann über eine Stützmauer ins Bachbett des Pelzhaltenbachs gestürzt, teilte die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntag mit. Mit Hilfe einer Drittperson habe die Lenkerin das Unfallfahrzug mit leichten Verletzungen verlassen und sich zur Kontrolle ins Spital begeben können.

Wegen auslaufender Flüssigkeit sei die Stützpunktfeuerwehr Schwyz sowie das Amt für Umwelt und Energie aufgeboten worden: Mittels Ölsperre hätten die Einsatzkräfte ein Ausbreiten des Öls verhindern können. Zur Bergung des Fahrzeugs mussten neben einem Abschleppdienst auch ein Forstunternehmen sowie die Stützpunktfeuerwehr aufgeboten werden.

Beim Unfallfahrzeug handelt es sich laut Polizei umgangssprachlich um einem «30er-Jeep». Der landwirtschaftliche Motorkarren verfügt über ein grünes Kontrollschild und darf bereits ab 14 Jahren gelenkt werden. (sda)