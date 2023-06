Polizeirapport

Zwei mutmassliche Diebe in Möhlin AG festgenommen

Die Schweizer Grenzwache hat beim Bahnhof Rheinfelden AG am Dienstagmorgen zwei mutmassliche Diebe festgenommen. Es handelt sich gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau um zwei je 24-jährige Asylsuchende aus Algerien und Tunesien.

Die im Kanton Basel-Landschaft lebenden Asylsuchende stehen im Verdacht, zuvor in Möhlin AG in der Nacht um ein Einfamilienhaus herumgeschlichen zu sein, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Hausbewohner hatte die Männer auf Bildern einer Überwachungskamera entdeckt und die Polizei informiert. Wenig später überraschten Hausbewohner in Möhlin zwei junge Männer, die sich an einem parkierten Auto zu schaffen machten. Die beiden rannten laut Polizei ohne Diebesgut davon.

Die Polizei erhielt im Verlauf des Dienstags weitere Meldungen über Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen dürften diese Taten auf das Konto der beiden Festgenommen gehen. (sda)