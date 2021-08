Schweiz

Polizeirapport

Fussgänger in Oberkulm AG von Zug erfasst – nur leicht verletzt



Weil er Kopfhörer trug, hat ein 20-jähriger Fussgänger am Freitagnachmittag bei einem ungesicherten Bahnübergang in Oberkulm AG einen herannahendem Zug nicht gehört und ist von ihm erfasst worden. Wie durch ein Wunder erlitt er dabei nur leichte Verletzungen.

Der Unfall passierte auf der Gontenschwilerstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Sie gingen davon aus, dass die Bahn, die an jeder Haltestelle stoppe, so kurz vor dem Dorf nicht allzu schnell unterwegs gewesen sei, sagte Polizeisprecherin Aline Rey auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Trotzdem habe der Mann «sehr viel Glück» gehabt, dass er nur leicht verletzt wurde. Der 20-Jährige wurde mit einem Helikopter ins Spital gebracht. (sda)

