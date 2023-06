Polizeirapport

23-Jähriger kracht mit Auto in Hauswand – drei junge Männer schwer verletzt

Drei junge Männer sind in der Nacht auf Montag in Langrickenbach TG mit dem Auto verunfallt und wurden dabei schwer verletzt. Der 23-Jährige Fahrer kam von der Strasse ab und krachte in eine Hausfassade, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montagmorgen mitteilte.

Bild: kapo thurgau

Die Feuerwehr barg den 19-jährigen Mitfahrer auf der Rückbank, hiess es in der Mitteilung weiter. Er wurde mit dem Rettungshelikopter in ein Spital gebracht. Der Autofahrer und der 19-jährigen Beifahrer wurden mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der Sachschaden des Unfalls betrage mehrere zehntausend Franken. Weshalb es zum Unfall gekommen ist, war zum Zeitpunkt der Mitteilung noch nicht bekannt. (sda)