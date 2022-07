Vermisste Frau tot aus der Aare geborgen

Eine Frau, die seit Freitag in Wangen an der Aare BE/SO vermisst wurde, ist am Sonntagvormittag leblos aus der Aare geborgen worden. Jemand hatte die im Fluss treibende Frau gesichtet und die Polizei informiert.

Kurz nach 08.50 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern nach eigenen Angaben gemeldet, dass im Bereich des Aarewegs in Walliswil bei Niederbipp BE eine leblose Person in der Aare treibe. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten die Frau aus dem Wasser bergen, aber nur noch deren Tod feststellen.

Abklärungen ergaben, dass es sich bei der Verstorbenen um eine vermisste 25-jährige Afghanin aus dem Kanton Solothurn handelte. Diese hatte sich auf Höhe der Autobahnraststätte Deitingen-Nord zum Baden in den Fluss begeben. (sda)