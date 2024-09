Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Tavannes BE

Polizeirapport

37-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Tavannes BE

Ein 37-jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern ist bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung am Freitagabend in Tavannes BE noch am Tatort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der zweite Beteiligte wurde leicht verletzt und vorläufig festgenommen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Die Meldung zur Auseinandersetzung an der Grand-Rue in Tavannes erhielt die Polizei kurz nach 22.10 Uhr. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf die zwei Verletzten. Der 37-jährige verstarb daraufhin trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte.

Umfangreiche Ermittlungen zu den Ereignissen seien unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland im Gang, hiess es weiter.

(dsc/sda)