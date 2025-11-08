Vier junge Leute bei Autounfall im Zürcher Unterland zum Teil schwer verletzt

Am späten Freitagabend ist in der Zürcher Gemeinde Neerach ein Auto gegen einen grossen Findling geprallt, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Dabei seien alle vier jungen Insassen verletzt worden.

Kurz vor Mitternacht sei ein 18-jähriger Autolenker auf der Umfahrungsstrasse von Glattfelden in Richtung Neerach gefahren. In einer Rechtskurve, Höhe Einmündung der Stadlerstrasse, sei er aus noch ungeklärten Gründen über die Gegenfahrbahn gekommen und dort heftig gegen einen Findling geprallt.

Das schwerbeschädigte Unfallfahrzeug. Bild: Kantonspolizei Zürich

Zum Teil schwer verletzt

Alle vier Insassen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren mussten zum Teil schwer verletzt und mit Rettungswagen ins Spital gebracht werden, wie die Polizei schreibt. Am Auto sei grosser Sachschaden entstanden.

Die Kantonspolizei ermittelt mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang. Für die Unfallaufnahme blieb die Umfahrungsstrasse mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

(dsc)