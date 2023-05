Polizeirapport

18-Jähriger schläft in Murgenthal AG ein und verursacht Totalschaden

Bild: Kapo ag

Ein 18-jähriger Automobilist ist am Donnerstagmorgen in Murgenthal AG am Steuer eingeschlafen. Bei der dadurch verursachten Frontalkollision wurde ein anderer Autofahrer leicht verletzt und die beiden beteiligten Fahrzeugen trugen einen Totalschaden davon.

Die heftige Kollision habe sich um 6.40 Uhr ereignet, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Ein 18-Jähriger Autofahrer sei auf der Hauptstrasse in Richtung Zentrum unterwegs gewesen, als er am Steuer einnickte. Dadurch sei sein Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen entgegenkommenden Personenwagen geprallt.

Während der Junglenker laut Polizeiangaben unverletzt blieb, wurde der 26-jährige Fahrer des anderen Autos leicht verletzt zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Unfallverursacher musste den Führerausweis vorläufig abgeben und wurde an die Staatsanwaltschaft verzeigt. (aeg/sda)