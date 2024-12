Polizeirapport

Fahrgast bei Unfall zwischen Auto und Postauto in Chur verletzt

Ein Fahrgast ist am Sonntagabend in Chur bei der Kollision eines Autos mit einem Postauto verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die Person ins Kantonsspital Graubünden, wie die Stadtpolizei Chur am Montagmorgen mitteilte.

Die beiden Fahrzeuge nach der Kollision. Bild: Stadtpolizei Chur

Der Unfall habe sich gegen 17.30 Uhr auf einer Ausserortsstrecke kurz vor Chur ereignet, teilte die Stadtpolizei mit.

Eine Autofahrerin habe das Postauto überholen wollen. Weil sich aus der Gegenrichtung ein Auto näherte, sei die Autofahrerin beim Wiedereinscheren mit dem Postauto kollidiert. Durch die Vollbremsung des Busses sei der Fahrgast verletzt worden, hiess es weiter. An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden. (dab/sda)