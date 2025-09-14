Ausschreitungen bei Besetzungsversuch des Zürcher Kasernenareals

Beim Versuch, das Zürcher Kasernenareal zu besetzen, ist es am späten Samstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei wurde mit Steinen, Flaschen und pyrotechnischen Gegenständen angegriffen, während diese Wasserwerfer, Gummischrot und Reizstoff einsetzte, wie sie am Sonntag mitteilte.

Diese Steine hat die Stadtpolizei Zürich sichergestellt. bild: stadtpolizei zürich

Der Polizei sei kurz nach 23 Uhr gemeldet worden, dass sich eine grössere Gruppe vermummter Personen im Kasernenareal verbarrikadieren wolle, hiess es in der Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich. Der Polizei sei es aber gelungen, auf das Areal vorzurücken, wobei sie «massiv» angegriffen worden sei.

Ein Polizist wurde gemäss Mitteilung durch einen Gegenstand am Kopf getroffen, blieb aber unverletzt. Zudem sei ein Einsatzfahrzeug der Stadtpolizei beschädigt worden. Meldungen über weitere Sachbeschädigungen oder verletzte Personen lägen nicht vor.

Sieben Personen seien kontrolliert und weggewiesen worden. Den rund 40 unbeteiligten Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Kasernenareal befunden hätten, sei der Abzug ohne weitere Kontrollen gewährt worden.

Die Polizei stellte mehrere Gegenstände, darunter mit faustgrossen Wurfsteinen gefüllte Säcke. (sda)