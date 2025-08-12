Die gefundenen Handys waren in Alufolie eingepackt. Bild: Kantonspolizei Zürich

Polizeirapport

Beklaute Raver gesucht: Polizei findet bei Diebesbande 40 Handys

Während der Street Parade hat die Kantonspolizei Zürich vier Verdächtige festgenommen, die Handys gestohlen hatten. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Polizisten noch viel mehr Geräte.

Beim Bellevue haben Fahnder der Kantonspolizei Zürich am Samstag während der Street Parade gegen 16 Uhr einen Mann und eine Frau beobachtet, wie sie die SIM-Karte aus einem gestohlenen Mobiltelefon entfernten. Die beiden wurden verhaftet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bande wohnte in Wald ZH

Wenig später wurden am gleichen Ort zwei weitere Männer beobachtet, wie sie ein Handy klauten. Auch sie wurden festgenommen. Ermittlungen ergaben schliesslich, dass alle Verdächtigen miteinander in Verbindung stehen und in Wald ZH logierten.

Deshalb wurde dort eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Zwei Frauen, die dort angetroffen wurden, wurden verhaftet. In ihrem Fahrzeug fanden die Polizisten drei in Alufolie gepackte Handys. Das wären mittlerweile fünf Geräte.

Weitere Geräte in Plastiksack gefunden

In einem nahegelegenen Waldstück gelang schliesslich der grosse Fund: In einer Plastiktasche befanden sich rund 40 ebenfalls in Alufolie gepackte Handys. Auch sie konnten der Bande zugeordnet werden.

Die sechs Verdächtigen stammen aus Kolumbien und befanden sich illegal in der Schweiz. Sie sind zwischen 20 und 46 Jahre alt und müssen sich nun vor der Justiz verantworten.

Nun sucht die Polizei nach den Besitzerinnen und Besitzern der Handys. Personen, denen Gegenstände gestohlen wurden, werden gebeten, online eine Anzeige zu erstatten. Dies gelte auch für Personen, die ihr Mobiltelefon orten konnten. (vro)