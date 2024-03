Bild: Luzerner Polizei

Polizeirapport

Schiessstand in Root LU brennt komplett nieder

Ein Kleinkaliberschiessstand in Root LU hat am frühen Mittwochmorgen Feuer gefangen. Beim Brand wurde der Schiessstand zerstört, verletzt wurde jedoch niemand.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Schiessstand bereits in Vollbrand, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt. Die Ursache sei derzeit noch ungeklärt. (rbu/sda)