Tote Person zwei Tage nach Brand in Erlinsbach SO geborgen

Polizeirapport

Tote Person nach Brand in Erlinsbach SO geborgen

Am Samstag Abend brannte der «Löwen» lichterloh. Bild: keystone

Nach dem Brand eines denkmalgeschützten Hauses am Samstagabend in Erlinsbach SO hat die Kantonspolizei am Montagnachmittag eine tote Person in dem Gebäude gefunden. Die Identität und die Todesursache werden noch untersucht.

Das Haus wurde durch den Brand weitgehend zerstört. Zu einer Person, die dort angemeldet war, konnte die Polizei keinen Kontakt herstellen. Im Rahmen der Branduntersuchung wurde dann eine tote Person gefunden und geborgen, wie die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Kanton Solothurn werden nun in Zusammenarbeit mit einem Institut für Rechtsmedizin die weiteren Abklärungen durchführen. (sda)