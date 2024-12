Polizeirapport

100 Liter Diesel fliessen in Bach in Gähwil SG

Rund 100 Liter Diesel aus einer Zapfsäule sind am Dienstagmittag in Gähwil über einen Schacht in den Rietholzbach geflossen. Allfällige Schäden an der Umwelt können noch nicht beziffert werden.

Der verschmutzte Bach in Gähwil. Bild: kantonspolizei st.gallen

Ein Teil des Diesels sei über die Meteorleitung zuerst in den Hinderseniserbach und danach in den Rietholzbach geflossen, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit. Nachdem die Gewässerverschmutzung entdeckt wurde, errichtete die Feuerwehr an zwei Stellen im Bach Ölsperren. Tote Fische wurden bisher nicht entdeckt. (dab/sda)