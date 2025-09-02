Campingplatz im Tessin wegen zwei brennenden Wohnwagen evakuiert

Rund hundert Personen sind am Montagabend vom Campingplatz in Avegno TI wegen des Brandes zweier Wohnwagen vorübergehend evakuiert worden.

Zwei Personen wurden wegen einer leichten Rauchvergiftung ärztlich untersucht, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer kurz vor 22.30 Uhr zuerst in einem Wohnwagen ausgebrochen, schrieb die Kantonspolizei Tessin in einer Mitteilung nach Mitternacht. Innerhalb kürzester Zeit habe sich der Brand auf einen zweiten Wohnwagen ausgeweitet.

Die Personen auf dem Campingplatz wurden laut der Polizei vorsichtshalber evakuiert. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, bevor er auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude übergriff. Die Arbeiten zur Sicherung des Geländes dauerten demnach noch an. Die Ursache des Brandes werde ermittelt. (sda)