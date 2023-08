Polizeirapport

Raucher (24) entsorgt Zigarette falsch: Hochhaus in Brugg brennt

Wegen eines Balkonbrandes hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag einen Wohnblock in Brugg AG evakuiert. Das auf einem Balkon durch eine unachtsam entsorgte Zigarette ausgelöste Feuer griff auf weitere Etagen über, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.

Bild: kapo Aargau

Auch im Treppenhaus des Hochhauses am Hafnerweg habe es Rauch gegeben. Der Hafnerweg befindet sich im Quartier Altenburg an der Bahnlinie Brugg-Frick-Basel. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch grosser Sachschaden und drei Wohnungen waren nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

Bild: kapo Aargau

Die Brandermittler hätten herausgefunden, dass die von einem 24-jährigen Bewohner falsch entsorgte Zigarette zum Brand geführt habe, schreibt die Polizei. Der Brandverursacher sei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. (sda)