Polizeirapport

Ein Todesopfer nach Unfall auf A2 bei Eich LU

Bei einem Unfall auf der A2 bei Eich LU ist am Samstagmorgen eine Person gestorben. Fünf Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Eine Person starb beim Unfall in Eich LU. Bild: sda

Die hospitalisierten Personen seien zum Teil erheblich verletzt, teilte die Luzerner Polizei am Samstag mit. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Süden bei der Raststätte Inseli. Ein Fahrzeug mit deutschen Kennzeichen kam von der Fahrbahn ab. Es kollidierte mit einem Verkehrsteiler, hob bei einer Böschung ab und prallte frontal in einen auf dem Rastplatz parkierten Lastwagen.

Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vor Ort verstarb. Zur Identität der toten Person und der Verletzten konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Der Unfallhergang wird durch die Luzerner Polizei ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Sursee untersucht den Fall. Die A2 ist Richtung Süden für mehrere Stunden nur einstreifig befahrbar. (saw/sda)