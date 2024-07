Polizeirapport

Zwei Falschfahrer auf demselben Abschnitt der A3 im Glarnerland

Gleich zweimal haben Autofahrende am Freitagabend und am Samstagmorgen auf derselben Stelle der Autobahn A3 bei Mühlehorn im Kanton Glarus gewendet und sind in die Gegenrichtung weitergefahren. Die Falschfahrerin vom Freitagabend erwischte die Polizei, nach dem Delinquenten vom Samstag sucht sie.

Zu den gefährlichen Wendemanövern kam es jeweils in derselben Ausstellbucht. Dort wendete die später erwischte 39-jährige Lenkerin ihr Auto am Freitag um 20.27 Uhr, wie die Glarner Kantonspolizei mitteilte. Sie fuhr anschliessend wieder Richtung Mühlehorn zurück. Die Polizei nahm ihr den Fahrausweis ab, die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren.

Das gleiche Manöver vollzog eine unbekannte Person am Samstag um 5.18 Uhr. Auch hier erfolgte eine Rückfahrt Richtung Mühlehorn. Kurz darauf wendete der oder die Unbekannte allerdings und setzte die Fahrt korrekt Richtung Zürich fort. In beiden Fällen kam es zu keinen Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen. (sda)