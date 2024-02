Polizeirapport

71-Jähriger tot an Hauseingang in Maur ZH gefunden

Ein 71-jähriger Mann ist am Samstagmittag tot an einem Hauseingang in Maur im Kanton Zürich aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Ein «Delikt» steht demnach im Vordergrund der Ermittlungen.

Kurz nach 12.00 Uhr habe ein Anwohner gemeldet, dass ein Mann regungslos am Ende einer Aussentreppe eines Hauses liege, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Die Reanimationsmassnahmen durch die rasch vor Ort eingetroffenen Rettungskräfte seien erfolglos geblieben. (sda)