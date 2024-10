Bild: Luzerner Polizei

Polizeirapport

Maskierter Mann überfällt Bank in Sursee – Fahndungsfoto veröffentlicht

Am Montagmorgen wurde die Valiant Bank in Sursee überfallen. Danach ist der Täter in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall hat sich laut Luzerner Polizei nach 9.30 Uhr am Montagmorgen ereignet. Ein Mann hat die Filiale der Valiant Bank in Sursee maskiert betreten. Gemäss Fahndungsfoto trug er eine schwarze Sonnenbrille und einen Kapuzenpullover der Marke Nike. Am Bankschalter habe er Bargeld gefordert. Ob Geld gestohlen wurde, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Bild: Luzerner Polizei

Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Danach ist der Täter über den Schulhausplatz St. Georg in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Der Täter wurde als 175 Zentimeter gross beschrieben.

Hinweise sollen der Polizei über 041 248 81 17 gegeben werden.

(pilatustoday.ch)