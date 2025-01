Polizeirapport

74-Jähriger leblos abseits der Skipiste in Anzère gefunden

Ein 74-jähriger Skifahrer ist am Donnerstag in Anzére VS abseits der markierten Pisten leblos im Schnee aufgefunden worden. Entdeckt hatte ihn ein anderer Wintersportler auf dem Sommerweg in Chaux de Duez. Der Wintersportler leitete eine Reanimation ein – erfolglos.

Der Entdecker meldete die reglose Person am Donnerstag gegen 15.30 Uhr umgehend der Notrufzentrale, wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die ausgerückte Patrouille der lokalen Bergbahnen und eine Rettungscrew des Helikopterunternehmens Air-Glaciers konnten den 74-jährigen Schweizer auch nicht wiederbeleben. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)