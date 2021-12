Autofahrer bei Verkehrsunfall in Niederbipp BE getötet

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Niederbipp BE ums Leben gekommen. In der Nähe einer Unterführung kollidierte sein Fahrzeug seitlich mit einem anderen Auto.

Der Mann - ein Deutscher aus dem Kanton Bern - erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Dem Unfall dürfte ein medizinisches Problem vorausgegangen sein, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Der Lenker des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt. (sda)