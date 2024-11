Polizeirapport

Frau bedroht Mann am Bankomaten in Basel mit Stichwaffe

Ein 30-jähriger Mann ist am Samstagabend an der Basler Greifengasse am Bankomat von einer Frau mit einer Stichwaffe bedroht und leicht verletzt worden. Die Polizei nahm die mutmassliche Täterin fest.

Bei der Festgenommenen handelt es sich eine 32-jährige Schweizerin, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Sie soll den Mann gegen 21 Uhr am Bankomaten bedroht und mit einer Stichwaffe das Geld gefordert haben. Die Polizei konnte die mutmassliche Täterin mithilfe eines Passanten festnehmen.

(dsc/sda)