Grosser Polizei-Einsatz in Bottmingen BL



Im Gebiet Gustackerstrasse/Burggasrtenstrasse in Bottmingen BL läuft ein grösserer Polizeieinsatz.

Bild: KEYSTONE

Die Polizei Basel-Landschaft berichtet auf Twitter von einem grösseren Polizeieinsatz in Bottmingen. «Bitte umfahren Sie das Gebiet Gustackerstrasse/Burggartenstrasse weiträumig», heisst es im Tweet.

Die Anwohner wurden ausserdem gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben, schrieb ein Leserreporter an Telebasel. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Burggartenschulhaus.

!!!ACHTUNG!!! Polizeieinsatz in Bottmingen. Bitte umfahren Sie das Gebiet Gustackerstrasse/Burggartenstrasse weiträumig. Weiter Infos folgen.— Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) February 20, 2020

