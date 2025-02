Polizeirapport

Mehrere 100'000 Franken Schaden bei Brand in Altstätten SG

Beim Brand eine Scheune in Altstätten SG ist am Freitagabend ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Bild: kantonspolizei st.gallen

Das Feuer war kurz vor 20.00 Uhr ausgebrochen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine an ein Einfamilienhaus angrenzende Scheune in Vollbrand gestanden. Der anwesende Bewohner habe das Haus rechtzeitig verlassen können.

Die Feuerwehr habe ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern können. Die Scheune sei jedoch vollständig abgebrannt. Das Wohnhaus sei aber nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohnenden sei eine Notunterkunft organisiert worden. (dab/sda)