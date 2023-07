Polizeirapport

Mutter stirbt Tage nach dem Sohn wegen Brand in Vernier GE

Die Mutter des 13-jährigen Buben, der am Donnerstag bei einem Brand in Le Lignon in der Gemeinde Vernier im Kanton Genf ums Leben kam, ist ebenfalls ihren Verletzungen erlegen. Das teilte die Genfer Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Die 28-jährige Frau war nach dem Unglück auf die Intensivstation eingeliefert worden. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Keller eines fünfzehnstöckigen Gebäudes ausgebrochen und hatte viel Rauch verursacht. Der Teenager und seine Mutter waren bewusstlos im Treppenhaus aufgefunden worden.

Der Tod des Jungen wurde kurz nach 06.00 Uhr im Genfer Universitätsspital (HUG) festgestellt. Die Mutter befand sich in Lebensgefahr und verstarb schliesslich in der Nacht von Freitag auf Samstag. (sda)