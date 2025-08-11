Mann stürzt in Arosa GR mit Gleitschirm ab und stirbt

Ein 60-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag beim Weisshorngipfel in Arosa mit einem Gleitschirm abgestürzt. Er schlug mit dem Rücken auf den Boden auf und starb.

In Arosa kam es am Wochenende zu einem tödlichen Gleitschirmunfall. Bild: kantonspolizei graubünden

Der Gleitschirmpilot kreiste gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 12.30 Uhr über der Bergstation des Weisshorns. Weil ein Teil seines Schirms zusammenklappte, stürzte er aus einer Höhe von rund 60 Meter ab und schlug auf dem Gipfel auf.

Anwesende Passanten und später die Rega-Crew versuchten erfolglos, den Mann vor Ort zu reanimieren. Die Kantonspolizei Graubünden klärt unter Leitung der Bundesanwaltschaft die genauen Umstände des Flugunfalls ab. (dab/sda)