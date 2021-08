Schweiz

Polizeirapport

Vogel abgeschossen: Zuger Polizei nimmt Rentner fest



Vogel abgeschossen: Zuger Polizei nimmt Rentner fest

Bild: Shutterstock

Die Zuger Polizei hat am Freitag in Baar ZG einen Mann festgenommen, der einen Vogel erschossen hat. Wie sich herausstellte, hatte der 79-Jährige nicht zum ersten Mal in der Region sein Kleinkalibergewehr eingesetzt.

Um 9 Uhr sei der Zuger Polizei gemeldet worden, dass an der Zugerstrasse in Baar geschossen werde, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit. Eine Stunde später habe die Polizei einen Mann festgenommen. Dieser habe angegeben, an seinem Wohnort auf einen Vogel geschossen und diesen getötet zu haben.

Der 79-Jährige ist offenbar ein Wiederholungstäter. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass er für vier weitere gleichgelagerte Fälle verantwortlich sei, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit. So seien zwischen Juli und Mitte August 2021 in der Gegend in Fenstern und Lamellenstoren Einschusslöcher festgestellt worden.

Nach Angaben der Behörde ist der Mann geständig. Das Gewehr wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und zum Tathergang seien noch nicht abgeschlossen, hiess es weiter. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung