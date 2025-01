Polizeirapport

Mann in Bar in Zürcher Langstrasse mit Stichwaffe schwer verletzt

Im Untergeschoss einer Bar in der Langstrasse in Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein 53-jähriger Portugiese mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Er musste im Spital notoperiert werden.

Wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntagmorgen mitteilte, wurde sie kurz nach 03.15 Uhr über den Vorfall informiert. Die Beamten fanden den verletzten Mann vor Ort mit Stichverletzungen am Oberkörper vor. Der 53-Jährige habe sich im Untergeschoss einer Bar aufgehalten, als er von zwei Unbekannten mit einer Stichwaffe angegriffen wurde.

Bild: keystone

Der genaue Tathergang und die Hintergründe seien noch nicht klar, hiess es. Die beiden Männer seien danach geflüchtet. Die weitere Ermittlungen würden die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt. (sda)