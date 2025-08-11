Der 77-Jährige wurde seit Freitagabend vermisst. (Symbolbild) Bild: sda

Polizeirapport

Vermisster 77-jähriger Mann in Churwalden GR tot aufgefunden

Ein 77-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag zwischen Praden und Passugg in steil abfallendem Gelände in der Nähe eines Wanderwegs leblos aufgefunden worden. Seit Freitagabend wurde er vermisst.

Am Freitagabend begann eine gross angelegte Suchaktion im Raum Churwalden-Chur-Schanfigg. Nach dem Hinweis einer Drittperson sei dann am Sonntagnachmittag der Mann leblos im Steinbachtobel gefunden worden, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit.

Vermutet wird, dass der 77-Jährige in bewaldetem Gebiet von einem Wanderweg über zwanzig Meter im steil abfallenden Gelände abgestürzt ist. (sda)