Rettungssanitäter bei Einsatz in Seewen SZ von Patient angegriffen und erheblich verletzt

Ein Patient hat am Samstagabend in Seewen SZ einen Rettungssanitäter angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei überwältigte darauf den aggressiven Mann mit einem Elektroschockgerät.

Der Rettungsdienst war um 22.20 Uhr zu einem Notfalleinsatz in ein Mehrfamilienhaus in Seewen ausgerückt. Als die beiden Sanitäter ins Gebäude gingen, trat ihnen der Patient aggressiv entgegen. Sie hätten deswegen das Haus umgehend wieder verlassen, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mit.

Der Patient, ein 33 Jahre alter Deutscher, folgte den beiden Rettungssanitätern. Im Freien griff er einen der beiden mit einem Messer an. Das 56-jährige Opfer sei dabei erheblich verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die danach alarmierten Polizeikräfte setzten einen Taser ein, um den Patienten zu überwältigen und festzunehmen, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Sowohl der Verletzte als auch der Patient seien vor Ort medizinisch betreut und dann ins Spital gebracht worden, erklärte die Kantonspolizei Schwyz.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen zur Klärung des genauen Tathergangs auf. (dab/sda)