Mann in Birsfelden BL mit Messer schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Am Freitagabend wurde in Birsfelden BL ein mit mehreren Messerstichen verletzer Mann an der Birseckstrasse aufgefunden. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Polizei Basel-Landschaft hervor.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen sei der 22-Jährige spaziert, als ihn zwei unbekannte Männer aufforderten, ihnen Geld zu übergeben. Bevor es zu einer Übernahme kam, habe einer der Täter mehrmals auf das Opfer eingestochen und ihn so schwer verletzt.

Die beiden Täter hätten anschliessend ungesehen den Tatort verlassen – ohne Deliktsgut. Das Opfer musste anschliessend in ein Spital gebracht werden, wo es sich nun ausser Lebensgefahr befindet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Täterschaft. Einer der Täter sei etwa 180-182 cm gross, habe ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose, sowie weisse Schuhe getragen. Der andere sei etwa 173-177 cm gross, trage einen Oberlippenbart sowie eine schwarze oder dunkelgrüne Hose mit Aufschrift «F».

Meldungen können bei der Einsatzleitzentrale in Liestal unter 061 553 35 35 gemacht werden. (cpf)