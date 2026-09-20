Polizeirapport

Zwei Verletzte bei einer Schlägerei in Schaffhausen

Bei einer Schlägerei in Schaffhausen sind am frühen Sonntagmorgen zwei Beteiligte verletzt worden. Die Schaffhauser Kantonspolizei nahm mehrere Personen fest, wie sie mitteilte.

Die von Passanten alarmierte Polizeipatrouille habe beobachtet, wie ein Mann auf eine am Boden liegende Person «eingewirkt» habe. Der Schläger sei festgenommen und die am Boden liegende liegende Person von einem Sanitätsteam medizinisch betreut worden.

Später nahm die Polizei gemäss Communiqué einen flüchtenden weiteren Beteiligten an der Schlägerei fest. Die Umstände und der Ablauf der Auseinandersetzung seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schaffhausen und der Polizei. (dab/sda)