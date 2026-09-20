freundlich20°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Zwei Verletzte bei einer Schlägerei in Schaffhausen

Polizeirapport

Zwei Verletzte bei einer Schlägerei in Schaffhausen

20.09.2026, 12:4520.09.2026, 12:45

Bei einer Schlägerei in Schaffhausen sind am frühen Sonntagmorgen zwei Beteiligte verletzt worden. Die Schaffhauser Kantonspolizei nahm mehrere Personen fest, wie sie mitteilte.

Die von Passanten alarmierte Polizeipatrouille habe beobachtet, wie ein Mann auf eine am Boden liegende Person «eingewirkt» habe. Der Schläger sei festgenommen und die am Boden liegende liegende Person von einem Sanitätsteam medizinisch betreut worden.

Später nahm die Polizei gemäss Communiqué einen flüchtenden weiteren Beteiligten an der Schlägerei fest. Die Umstände und der Ablauf der Auseinandersetzung seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schaffhausen und der Polizei. (dab/sda)

Mehr aus Schaffhausen:

Thurgau und Schaffhausen verlängern Fangverbot für Äschen im Rhein
Extremwetter
Thurgau und Schaffhausen verlängern Fangverbot für Äschen im Rhein
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Pilzsammler stürzt bei Roveredo GR über Felswand ab
Polizei erwischt in Gadmen BE Töfffahrer mit 171 statt 80 km/h
Polizei stoppt in Liesberg BL Autofahrer mit 146 km/h in 80er-Zone
Töfffahrer bei Unfall in Urnäsch AR schwer verletzt
18-Jähriger verunfallt mit Sportwagen in Othmarsingen AG
Reisecar kollidiert auf A3 bei Urdorf ZH mit Lastwagen – mehrere Verletzte
Mehrere Wohnungen nach Brand in Herznach AG unbewohnbar
Mercedes kracht auf Autobahn-Rastplatz im Aargau in Lastwagen – Fahrer stirbt