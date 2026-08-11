Grossbrand und Explosionen in Schaffhausen – das sind die Videos
In Schaffhausen kam es am Montagabend gegen 20.00 Uhr zu einem Grossbrand mit meterhohen Flammen in einer leerstehenden Scheune an der Fulachstrasse in der Nähe des Güterbahnhofes.
Während das Gebäude in Vollbrand stand, kam es ausserdem zu zwei heftigen Explosionen, wie mehrere Videos zeigen, die mittlerweile im Internet kursieren. Wir haben euch die Szenen hier zusammengeschnitten:
Das unbewohnte Gebäude wurde bei dem Vorfall komplett zerstört. Der Feuerwehr, die schnell vor Ort war, gelang es, das Feuer am Ausbreiten zu hindern, sodass der Brand nicht auf umliegende Gebäude übergreifen konnte. Dabei wurden vier Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt. Sie mussten ins Spital gebracht werden. Die Art ihrer Verletzungen ist unbekannt.
Obwohl das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurden einige der umstehenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, bestätigt die Polizei. Die Höhe des Sachschadens konnte am Montagabend jedoch noch nicht beziffert werden.
Zu den Brand- und Detonationsursachen wollte Bianca Gähwiler, die Mediensprecherin der Polizei von Schaffhausen, am Montagabend ebenfalls noch keine Auskunft geben. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, heisst es in einer Mitteilung. (lzo)
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