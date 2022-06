Der Töfffahrer wurde nach dem Unfall ins Spital gebracht. Bild: kapoag

Töfffahrer bei Auffahrunfall auf A1 schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A1 bei Baden ist ein Motorradfahrer am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Er wurde ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Ein Lieferwagenlenker fuhr demnach auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Kurz vor Baden-Dättwil wechselte der Lenker in den Ausfahrtbereich der Autobahnausfahrt Baden-West.

Dabei dürfte er gemäss Polizei den stockenden Verkehr übersehen haben und prallte ins Heck eines Motorrades. Aufgrund der Aufprallwucht wurden fünf weitere Autos ineinandergeschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr auf der A1. Bild: kapoag

Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt und von der Ambulanz ins Spital gefahren. Ein weiterer Autolenker musste leicht verletzt ins Spital gebracht werden.

Der Lieferwagenlenker musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Aargau abgeklärt. (sda)