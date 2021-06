Schweiz

Polizeirapport

Gross: Auto rollt von Parkplatz in in den Sihlsee und versinkt



Hier versank ein Auto im Sihlsee

Weil es ungenügend gesichert war, ist am Montagabend ein Auto in Gross SZ von einem Parkplatz in den Sihlsee gerollt, wo es versank. Verletzt wurde niemand, die Bergung des Fahrzeugs dauerte mehrere Stunden.

Bild: kapo sz

Das Auto rollte gegen 21 Uhr von der Grosserstrasse rund 20 Meter eine Böschung herunter und glitt sodann weitere 15 Meter in den See hinaus, bevor es versank, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Erst gegen Mitternacht bargen die Feuerwehr und der Seerettungsdienst das Fahrzeug mit Hilfe eines Tauchers der Kantonspolizei Schwyz und eines Kran. (sda)

