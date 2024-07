Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Polizeirapport

3-jähriges Kind rollt mit Auto 60 Meter den Berg hinunter – und landet im Bachbett

In Urnäsch (AR) ist am Sonntagvormittag ein Auto rund 60 Meter einen Hang hinuntergerollt. Einziger Insasse war ein dreijähriges Kind. Es musste danach leicht verletzt ins Spital gebracht werden.

Eine Familie habe sich zusammen mit ihren Kindern in einer Alphütte im Bereich Böheli in Urnäsch aufgehalten, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei am Montag mit.

Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Drei Kinder im Alter von 7, 6 und 3 Jahren setzten sich unbemerkt in den Personenwagen der Familie, der vor der Alphütte parkiert war. Aus noch nicht geklärten Gründen kam das Auto ins Rollen. Der Vater versuchte vergeblich, das Fahrzeug noch aufzuhalten.

Die beiden 7 und 6 Jahre alten Kinder konnten das rollende Auto verlassen. Der 3-Jährige blieb im Auto zurück, das rund 60 Meter über eine abschüssige Wiese hinunterrollte und schlussendlich im Fläschbach landete.

Das Kind zog sich eine kleinere Schnittwunde am Kopf zu. Die anderen Familienmitglieder blieben unverletzt. Am Personenwagen gab es einen Totalschaden. Wegen auslaufender Flüssigkeiten musste die Feuerwehr ausrücken und eine Bachsperre errichten. (sda)