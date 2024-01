Polizeirapport

Frau wurde tot im Genfersee aufgefunden – Festnahme von 46-jährigem Schweizer

Nachdem am vergangenen Freitag der leblose Körper einer 46-jährigen Französin im Genfersee entdeckt worden war, ist nun ein Mann im Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden. Das verkündete die Kantonspolizei Waadt am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung.

Nach Auffinden der Leiche in im Genfersee auf der Höhe von Allaman waren die Umstände des Todes zunächst unklar. Die Untersuchung der Staatsanwaltschaft habe allerdings zum Verdacht einer Fremdeinwirkung geführt. Ein 46-jähriger Schweizer wurde in der Folge festgenommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(hah)