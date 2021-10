14-jähriger Mofalenker stirbt bei Verkehrsunfall in Malans

In Malans GR ist am Sonntagmittag auf der N28 ein 14-jähriger Mofafahrer an den Folgen einer Kollision mit einem Personenwagen gestorben. Der 62-jährige Lenker des Autos war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit zwei Fahrzeugen sowie zwei Mofas zusammengestossen.

Ein 62-jähriger Mann war mit einem Personenwagen kurz nach 13 Uhr vom Anschluss Karlihof in Richtung Autobahnanschluss A13 unterwegs. Nach der Einfahrt sei er auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Bündner Kantonspolizei am Montag mit.

Sein Fahrzeug stiess mit zwei hintereinander fahrenden Personenwagen und anschliessend mit zwei Mofas zusammen. Der vorausfahrende 14-jährige Mofalenker verstarb auf der Unfallstelle. Sein Kollege wurde schwer verletzt und musste ins Spital geflogen werden.

Der 62-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Für die Betreuung der Angehörigen und eines dritten 14-jährigen Kollegen aus der Mofagruppe, der von der Kollision nicht tangiert war und unverletzt blieb, wurde das Careteam Grischun aufgeboten.

Die Nationalstrasse N28 war zwischen dem Autobahnanschluss A13 und Malans während vier Stunden gesperrt. Die Unfallursache wird von Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei abgeklärt. (yam/sda)