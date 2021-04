Schweiz

Polizeirapport

«Aggressive Stimmung»: Mehrere Polizeieinsätze während der Nacht in Zürich



«Aggressive Stimmung»: Mehrere Polizeieinsätze und fünf Festnahmen in Zürich

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist die Stadtpolizei Zürich mit einer «aggressiven Stimmung» konfrontiert gewesen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es kam zu zahlreichen Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten. Insgesamt fünf mutmassliche Täter nahm die Polizei fest.

Die Streitereien hielten die Stadtpolizei praktisch die ganze Nacht auf Trab, wie sie am Samstag mitteilte. Am Freitag gegen 22.20 Uhr wurde am Limmatquai ein 21-Jähriger von einem 30-Jährigen attackiert und verletzt. Der Täter wurde verhaftet, nach drei weiteren Beteiligten fahndet die Polizei.

Eine Stunde später gerieten sich auf der Kollerwiese drei Gruppen in die Haare. Dabei wurde eine 29-Jährige leicht verletzt. Zwei Jugendliche nahm die Polizei fest.

Um 1.20 Uhr eskalierte an der Josefstrasse ein Streit zwischen zwei Gruppen. Verletzt wurde ein 19-jähriger, nach dem mutmasslichen Täter wird gefahndet.

Gleichzeitig entstand am Bürkliplatz ein Handgemenge, wobei ein 24-Jähriger und eine bisher unbekannte Person Blessuren davontrugen. Zwei Täter im Alter von 21 und 24 Jahren wurden verhaftet. Während ihres Einsatzes wurden die Polizistinnen und Polizisten aus einer Menschenmenge heraus mit Flaschen beworfen. (meg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung