Schweiz

Polizeirapport

Polizeihund «Ike» spürt mutmassliche Einbrecher in Zürich auf

Am Freitagmorgen hat die Stadtpolizei Zürich zwei Männer festgenommen, die kurz zuvor in ein Elektrowarengeschäft eingebrochen sein sollen. Diensthund «Ike» spürte sie in der Nähe des Geschäfts auf.

Bild: stapo Zh

Die Meldung über einen Einbruchalarm und zwei aus einem Geschäft flüchtende Männer sei um 3.30 Uhr bei der Einsatzzentrale eingegangen, teilte die Stadtpolizei am Freitag mit.

Hund «Ike» habe vor dem Geschäft eine Fährte aufgenommen und die Polizisten zu einer nahegelegenen Liegenschaft geführt. Vor dieser seien zwei Männer im Alter von 21 und 38 Jahren kontrolliert worden. Sie hätten Waren aus dem betroffenen Geschäft bei sich gehabt. (bal/sda)

