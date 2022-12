Zürcher Polizei kollidiert auf Einsatzfahrt mit Privatauto

Der Unfall passierte beim Klusplatz, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte. Die Autofahrerin habe ins Spital gebracht werden müssen. Der genaue Ablauf des Unfalls und die Schuldfrage wird die Stadtpolizei nun nicht selber abklären. Für diese Abklärungen wird die Kantonspolizei beigezogen. (sda)

In Zürich ist am Donnerstagabend ein Polizeiauto mit einem normalen Auto zusammengestossen. Die 53-Autolenkerin wurde dabei leicht verletzt. Die Polizeimitarbeitenden waren auf dem Weg zu einem möglichen Einbruch.

