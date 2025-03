Polizeirapport

33-jähriger Mann stürzt in Appenzeller Bergen zu Tode

Ein 33-jähriger Berggänger ist oberhalb Seealp im Kanton Appenzell Innerrhoden über eine Felswand in ein steiles Schneefeld zu Tode gestürzt. Der im Kanton St. Gallen wohnhafte Mann befand sich auf einer Wandertour im Alpstein.

Im Kanton Appenzell Innerrhoden kam es am Wochenende zu einem tödlichen Unfall (Symbolbild). Bild: Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden

Am Samstag sei am Wohnort des Mannes eine Vermisstenanzeige aufgegeben worden, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Montag in einer Mitteilung. Eine Ortung des Mobiltelefons habe ergeben, dass sich dieses im Gebiet Unterer Strich oberhalb Seealp befand.

Eine Suchaktion mit einem Helikopter der Kantonspolizei Zürich führte schliesslich zum Auffinden des leblosen Körpers des 33-Jährigen auf einem steilen Schneefeld unterhalb einer Felswand. (dab/sda)