Mit 249 km/h – Raser drängelt auf der A3 bei einem zivilen Fahrzeug der Polizei

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 20-jährigen Schweizer Raser verhaftet. Er soll zuerst ein neutrales Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Zürich bedrängt haben und anschliessend mit massiv überhöhter Geschwindigkeit davongefahren sein.

Den Falschen aufgefahren: Der Raser-Lenker wurde verhaftet. Bild: sda

Der Raser bedrängte ein nicht markiertes Polizeifahrzeug am Sonntagabend kurz vor 21.30 Uhr auf der Überholspur der A3 bei Thalwil in Fahrtrichtung Chur mit ungenügendem Abstand, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Als das Polizeifahrzeug auf die Normalspur wechselte, beschleunigte der junge Mann sein Auto.

Bei der anschliessenden Nachfahrmessung mit bis zu 249 km/h konnten die Polizisten den Raser erst einholen, als er sein Auto abbremste, um die Autobahn zu verlassen. Der Autofahrer wurde verhaftet, sein Auto sichergestellt und der Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Ebenfalls am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr stoppte die Polizei zudem auf der A1 bei Rümlang in Fahrtrichtung Bern einen weiteren Schnellfahrer. Der aus Sri Lanka stammende Mann überschritt die auf dem Abschnitt zulässige Geschwindigkeit von 80 km/h um mehr als 60 km/h. Er musste seinen Führerausweis abgeben und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)