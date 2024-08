Polizeirapport

Kleinkind in Sissach BL von Auto überrollt und schwer verletzt

Ein dreijähriger Bub ist am Donnerstagabend in Sissach BL von einem Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Das Kind wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Zu diesem Unfall kam es kurz nach 18.00 Uhr vor einem Parkhaus eines Ladens an der Hauptstrasse. Ein Vater wollte zusammen mit seinem dreijährigen Sohn nach dem Versorgen des Einkaufswagens zurück zum Auto gehen. Dabei rannte der Junge am Vater vorbei auf die Fahrbahn. Dabei übersah er eine 30-jährige Autolenkerin, die gerade mit ihrem Fahrzeug aus dem Parkhaus hinausfahren wollte, wie die Polizei schreibt.

Ein Care-Team betreute die Betroffenen vor Ort. Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen, wie es im Communiqué heisst. (dab/sda)