Polizeirapport

Milch verschmutzt Bach in Villariaz FR

Milch hat in Villariaz FR einen Bach über mehrere Kilometer verschmutzt. Die Polizei konnte den mutmasslich Verantwortlichen ermitteln: Der 53-jährige Mann erklärte, rund 250 Liter Milch seien versehentlich aus einem Milchbehälter ausgelaufen.

Der 53-Jährige werde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mit.

Die Milch belastete das Ökosystem. Bild: Kantonspolizei Freiburg

Die Verschmutzung hatte sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr ereignet. Eine Spaziergängerin meldete der Polizei, dass das Wasser des Ruisseau des Nillettes in Villariaz eine milchige Färbung aufwies.

Der ausgerückte Wildhüter stellte fest, dass sich die Verschmutzung mehrere Kilometer flussabwärts erstreckte, wo Milch über eine Sauberwasserleitung ausgelaufen war. Das Ökosystem wurde belastet, laut Polizei starben zumindest vorerst aber noch keine Fische. (sda)