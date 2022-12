Polizeirapport

Tödlicher Sturz bei Bergwanderung in der Region Grandvillard

Ein 21-jähriger Wanderer ist am Samstagnachmittag bei einer Bergwanderung in der Region Grandvillard abgestürzt. Der junge Mann verstarb noch am Unfallort, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte.

Der Mann war rund 400 Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Untersuchung der Unfallursache läuft. Gegen 13.30 Uhr war die Kantonspolizei laut Mitteilung von der Rega informiert worden, dass sie in der Nähe des Vanil Noir in der Gemeinde Grandvillard wegen einer abgestürzten Person im Einsatz sei. (sda)