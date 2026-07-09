Polizeirapport

Buchackern bei Erlen TG: Tote Frau aufgefunden, Verdächtiger festgenommen

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Bild: brk News

In Buchackern bei Erlen TG wurde am Mittwochmorgen eine tote Frau an ihrem Wohnort aufgefunden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau hervor.

Etwa um 16.30 Uhr sei bei der kantonalen Notrufzentrale ein Telefonat eingegangen, dass eine 40-jährige Frau aus Buchackern bei Erlen nicht zur Arbeit erschienen sei. Ausgerückte Einsatzkräfte hätten daraufhin die bereits verstorbene Ukrainerin an ihrem Wohnort an der Schocherswilerstrasse aufgefunden.

Die Strafverfolgungsbehörden gehen aufgrund der vorgefundenen Situation und ersten Ermittlungen zufolge von einem Tötungsdelikt aus, heisst es weiter. Ein 53-jähriger Deutscher, der sich beim Eintreffen der Rettungskräfte im Haus an der Schocherswilerstrasse befand, sei festgenommen und inhaftiert worden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Bild: brk News

Über die Art der tödlichen Verletzungen und in welcher Beziehung die Frau und der Mann zueinanderstanden, machte die Polizei auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA «aus ermittlungstaktischen Gründen» keine Angaben. Auch zu einem möglichen Motiv und einer allfälligen Tatwaffe äusserte sich die Polizei auf Anfrage von BRK News nicht.

Der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei habe die Spuren am Tatort gesichert. Nun führen die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei der Ermittlungen. Die genaue Todesursache werde durch das Institut für Rechtsmedizin abgeklärt.

(cpf, ergänzt mit Material der sda)