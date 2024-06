Polizeirapport

Mann in Siders VS mit Stichwaffe getötet

Ein Mann ist am Montagabend in Siders VS bei einem Streit im familiären Umfeld ums Leben gekommen. Das Opfer, ein 57-jähriger Schweizer, wurde mit einer Stichwaffe getötet.

Der mutmassliche Täter, ein 39-jähriger Schweizer, wurde festgenommen, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. (sda)